Negociando com o Ceará, Thiago Galhardo se despede do Vasco

Em fase de negociação com o Ceará, Thiago Galhardo se despediu do Vasco, nesta quinta-feira (25), atarvés de seu perfil oficial no Instagram. O meia deve ser anunciado pelo Vovô como reforço para a disputa da Série A. Galhardo conseguiu a liberação do clube carioca na justiça, na terça-feira (23).

"Em nenhum momento foi o final que planejei e procurei, mas precisei garantir que meus direitos como trabalhador fossem respeitados e cumpridos, como qualquer cidadão faria", disse o atleta em postagem na rede social. Galhardo entrou com ação na justiça contrao Vasco pedindo sua liberação alegando que não ter recebido os salários do meses fevereiro e março deste ano, além do 13º de 2018 e cinco meses de recolhimento do FGTS (novembro de 2018 a março de 2019).

Empresário do jogador, Flávio Trivella comentou sobre a negociação. "Está bem encaminhada, mas ainda não ainda não assinamos".

O atleta recebeu proposta para defender o Alvinegro de Porangabuçu na elite do futebol brasileiro. "Recebemos a proposta, que foi muito boa, com alegria. Estamos vendo a negociação com bons olhos. Vamos analisar tudo com calma e fazer o que for melhor para o jogador. Ele ficou feliz com a proposta", afirmou Flávio Trivella, empresário do atleta.

Thiago Galhardo vinha treinando de forma separada no Vasco e não interessada mais ao clube. O atleta deve ser anunciado pelo Ceará para a sequência da temporada.