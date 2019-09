"Não há nenhum tipo de pressão interna", garante Enderson Moreira após derrota para o CSA

Com a derrota por 1 a 0 para o CSA, neste domingo (22), o Ceará chegou ao sexto jogo seguido sem vencer no Brasileirão. Foram quatro derrotas e dois empates nesta sequência. Mesmo assim, em entrevista após o jogo em Maceió, no estádio Rei Pelé, o técnico Enderson Moreira garantiu que a pressão por resultados acontece mais de fora do clube.

"A pressão é muito mais externa do que interna. A gente está trabalhando normalmente, viemos para ganhar o jogo, jogamos para frente. Em grande parte do jogo nós controlamos as ações. Não há nenhum tipo de pressão interna, que deixe os jogadores receosos. A gente tem lutado muito. Mas é decepcionante não conseguirmos vitórias nesses jogos, porque alguns resultados poderiam ter sido diferentes", analisou o treinador.

Para Enderson, a falta de efetividade nas conclusões foi novamente determinante.

"Acho que criamos mais oportunidades que o CSA, mas eles foram mais competentes e saíram com a vitória".

Sem tempo a lamentar, o Alvinegro volta a campo já na próxima quarta-feira (25), para outro confronto direto. Às 19h30min, o Vovô enfrentará o Cruzeiro, na Arena Castelão, em partida que a vitória é fundamental.