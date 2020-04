Morre Jeff Grosso, americano lenda do skate

Uma das lendas do skate na década de 1980, o norte-americano Jeff Grosso morreu na última terça-feira, aos 51 anos, em Newport Beach, nos Estados Unidos. A notícia foi divulgada na quarta pela revista Thrasher. Ainda não foi revelado o motivo da morte, mas a imprensa fala em enfarte. Ele deixa o filho Oliver, de oito anos.

"Jeff saiu de amador à estrela nos anos 80. Seu último papel foi como apresentador de sua própria série da web repleta de história e fazendo a justiça do skate, sem medo de ofender ou incomodar sua busca por educação, que foi de longe o seu maior legado - perdendo apenas para ser o pai de Oliver", disse a publicação.

O skatista teve problemas com drogas e em 2017 chegou a passar por um tratamento de reabilitação, após sofrer três overdoses. Recuperado, voltou a se destacar durante participação na série "Love Letters to Skateboarding".

Um dos maiores skatistas da história, Tony Hawk publicou uma mensagem em sua página no Instagram lamentando a morte do amigo. "É com imensa tristeza que compartilho com vocês o falecimento de Jeff Grosso. Ele era um skatista de verdade em seu interior, uma grande fonte de entretenimento, insight e filosofia valiosa para uma geração mais jovem. Tive a sorte de andar de skate com ele nas últimas quatro décadas e, ocasionalmente, aparecia em sua série 'Love Letters'. Aqui estão alguns clipes que exemplificam o amor genuíno de Jeff pelo skate e sua atitude renegada. Uma das últimas vezes que falamos, falamos sobre o quão ridículo é que ainda conseguimos fazer isso para viver e que alguém se importa com o que fazemos ou pensamos em termos de skate na nossa idade", disse Hawk.