Messi lidera, e Neymar pula para 3º em lista de mais bem pagos

O argentino Lionel Messi é o atleta mais bem pago do mundo, segundo a revista Forbes. De acordo com o ranking da publicação, o atacante do Barcelona ganhou US$ 127 milhões (R$ 488 milhões) nos últimos 12 meses.

Ao todo, três dos dez atletas que mais faturaram são jogadores de futebol. O português Cristiano Ronaldo está em 2º, com US$ 109 milhões (R$ 418 milhões) faturados, e o brasileiro Neymar, que embolsou US$ 105 milhões (R$ 403 milhões), fecha o Top-3. O atacante do PSG e da seleção brasileira subiu duas posições em relação a colocação do ano passado, quando figurou na 5ª posição.

O brasileiro tem 10 patrocinadores e teve um abalo na imagem após ser acusado de estupro pela modelo Najila Trindade. O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, mas, desde que a denúncia veio à tona, o atleta tem sido pressionado pelas marcas que o contrataram. Pelo menos uma campanha - da Mastercard - com o jogador já foi desmarcada.

De acordo com a revista americana, a tenista Serena Williams, é a atleta que mais faturou nos últimos 12 meses, com US$ 29,2 milhões (R$ 112,2 milhões). No ranking geral, a atleta aparece somente na 63ª posição.

Lista dos 10 atletas mais bem pagas do mundo

1 - Lionel Messi (futebol)

R$ 488 milhões

2 - Cristiano Ronaldo (futebol)

R$ 418 milhões

3 - Neymar (futebol)

R$ 403 milhões

4 - Canelo Alvarez (boxe)

R$ 361 milhões

5 - Roger Federer (tênis)

R$ 358,9 milhões

6 - Russell Wilson (futebol americano)

R$ 343,9 milhões

7 - Aaron Rodgers (futebol americano)

R$ 343,1 milhões

8 - Lebron James (basquete)

R$ 342 milhões

9 - Stephen Curry (basquete)

R$ 306,6 milhões

10 - Kevin Durant (basquete)

R$ 251,3 milhões