Mesmo eliminado da Copa do Brasil, Ceará tem razões para comemorar

Na última quarta-feira, o Ceará foi eliminado da Copa do Brasil mesmo vencendo o Corinthians em Itaquera, por 1 a 0, já que havia sido derrotado em casa por 3 a 1. Mas embora toda eliminação seja lamentada, a vitória contra o Timão, a primeira da história do Vozão em solo paulista, pode ter um efeito transformador no clube para o restante da temporada.

Isso porque, muitos pontos positivos podem ser extraídos da vitória, funcionando como referência, principalmente para a disputa da Série A e, menos de um mês, com o Vovô estreando no dia 27 de abril, contra o CSA, na Arena Castelão, às 16 horas.

O primeiro ponto a ser destacado é a postura da equipe do Ceará nos 90 minutos, fora de casa, contra um time de Série A, um dos gigantes do futebol brasileiro e que não perdia em casa há 13 jogos.

Seguro e obediente taticamente, o Ceará lembrou a equipe que encantou no returno da Série A de 2018, quando bateu Flamengo e Cruzeiro fora de casa.

A vitória também é simbólica por ser a primeira fora de casa diante de um time da Série A no ano, dissipando as dúvidas que a torcida tinha.

Outros dois pontos positivos após o duelo em Itaquera são relativos a jogadores. Dois deles saem com mais moral: o meia Fernando Sobral e o atacante Roger.

O meia entrou para substituir Felipe Silva, contundido, e deu outra dinâmica ao meio campo alvinegro, com passes, dribles, movimentação e chutes de fora da área, acertando o travessão.

Já Roger, vinha sendo a reserva após falta de gols, mas já havia balançado as redes contra o Salgueiro pela Copa do Nordeste, e ontem, entrando no decorrer do jogo, marcou o gol da vitória diante do Timão, seu ex-clube, retomando a confiança.

“Estou feliz. Joguei bem, fiz um gol. Queria ter classificado, mas a vida segue. A gente mostra para o Brasil que o Ceará está montando uma grande equipe para fazer um bom Brasileiro. A gente conseguiu fazer o que foi treinado. Segurar no primeiro tempo, não tomar o gol. E no segundo tempo se jogar um pouco mais. Fica o gostinho de que dava. O grande erro foi ter perdido da forma que perdeu em Fortaleza. Caímos de pé”, disse.

Elogios

O treinador do Vozão, Lisca, satisfeito com a atuação, projeta uma Série A positiva.

“O que criou dificuldades para o Corinthians foi a atuação do Ceará. De controlar eles o jogo inteiro, fazer essa variação tática nos dois tempos. Eu tenho certeza que eles não esperavam. A eliminação foi injusta. Mas nós estamos mostrando que podemos encarar qualquer adversário, em qualquer circunstância, e o nosso objetivo esse ano é brigar do meio para frente da tabela”, disse o treinador.