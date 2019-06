Meia do Palmeiras treina na Praia do Porto das Dunas durante Copa América

O meia Moisés, do Palmeiras, aproveitou a pausa na Série A do Brasileiro, durante a Copa América, para se recondicionar fisicamente e ficar mais próximo da família. E o destino escolhido para aproveitar a folga foi o litoral cearense. Através das redes sociais, o jogador publicou imagens treinando na Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz.

Moisés viajou com a família na pausa da Copa América, mas não deixou de cuidar da parte física!



Academia e exercícios na areia!



Boa!!! 👏🏻🐷 pic.twitter.com/nh4YhpGvcP — Murilo Dias (@mmurilodias) 15 de junho de 2019

A reapresentação do elenco paulista ocorre no dia 21 de junho, com atividade na Academia de Futebol, em São Paulo. A diretoria alviverde havia planejado um torneio amistoso no período contra Ceará, Fortaleza e Vasco, mas a competição foi cancelada após a prisão do ex-jogador Roni, que fazia parte da organização. Apesar disso, o técnico Luiz Felipe Scolari agendou dois jogos-treino contra Oeste e Guarani/SP, ambos disputando a Série B.

O próximo jogo da equipe paulista no Brasileirão é um clássico diante do São Paulo, no Morumbi. A CBF ainda definirá a data e o horário da partida.