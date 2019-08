Mbappé quer que Neymar permaneça no Paris Saint-Germain: "Quero que fique com a gente"

Em meio aos rumores sobre uma possível saída de Neymar, a jovem estrela Kylian Mbappé afirmou, nesta sexta-feira (2), que gostaria que o companheiro brasileiro permanecesse no Paris Saint-Germain para a próxima temporada.

"Com certeza não quero que vá. Quero que fique com a gente", declarou o atacante francês em Shenzhen, na China, onde o PSG disputará neste sábado (3) a final da Supercopa da França contra o Rennes.

"Conversei sobre isso com ele. Ele sabe o que penso dele e de sua situação. Tudo está ótimo entre a gente. Nossa relação é baseada em honestidade e respeito. Como eu o respeito e admiro muito, falei o que penso", completou.

Mbappé e Neymar fazem parte do elenco do PSG que está na China em turnê de pré-temporada, mas diversas dúvidas surgiram sobre se continuarão jogando juntos devido às revindicações do francês para ter mais responsabilidades na equipe, à lesão do brasileiro antes da Copa América e aos rumores de uma possível transferência ao Barcelona.

Mbappé também falou da recuperação física de Neymar, que na véspera voltou a treinar sem restrições com os companheiros de PSG.

"Ele está como sempre. Votou a treinar, se recuperou da lesão. Não há nada de particular. Mostrou novamente sua qualidade. Não é algo novo, todos conhecemos sua importância", elogiou o francês.

Mbappé liderará no sábado (3) o PSG em campo contra o Rennes, enquanto Neymar assistirá à partida da tribuna de honra por cumprir suspensão. As duas estrelas poderão voltar a jogar juntas em 11 de agosto contra o Nîmes, na estreia no Campeonato Francês 2019/2020.