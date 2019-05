Marinho fica fora da estreia do Grêmio na Copa do Brasil para jogar pelo Santos

A iminente contratação de Marinho pelo Santos levou o jogador a desfalcar o Grêmio na Copa do Brasil. Na noite de quarta-feira (22), o atacante ficou fora até do banco de reservas do time gaúcho na estreia no torneio nacional, durante empate por 0 a 0 com o Juventude, no Alfredo Jaconi, no duelo de ida das oitavas de final.

Marinho é reserva no Grêmio com o técnico Renato Gaúcho, mas havia sido aproveitado no fim de semana, tendo entrado durante o segundo tempo da derrota por 2 a 1 para o Ceará, no Castelão, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi a 12ª partida na temporada, sendo que o atacante marcou quatro vezes em 2019.

A ausência de Marinho na estreia gremista na Copa do Brasil atende ao interesse do Santos, pois permite ao clube utilizá-lo na sequência da competição. O Santos já entrou em campo para o duelo de ida das oitavas de final, tendo empatado por 0 a 0 com o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte.

O confronto de volta será em 6 de junho, no Pacaembu, sendo que o Santos deverá estar bastante desfalcado em função de convocações de estrangeiros do elenco para a disputa da Copa América, assim como a de Rodrygo para a seleção brasileira olímpica - o presidente José Carlos Peres tenta obter a liberação do atacante.

Acordo na negociação

Joia do Santos, Rodrygo vai se transferir para o Real Madrid nesta temporada Foto: Ivan Storti / Santos

Marinho, aliás, é visto como uma opção para o técnico Jorge Sampaoli para repor a perda de Rodrygo, que vai se transferir ao Real Madrid para a temporada 2019/2020 do futebol europeu, pois costuma atuar aberto pelas pontas, função exercida pelo jovem atacante de 18 anos.

A contratação de Marinho, de 28 anos, pelo Santos faz parte de negociação do clube com o Grêmio pela liberação de David Braz, que estava emprestado para o Sivasspor, da Turquia, e chegará ao time gaúcho para reforçar o seu desfalcado sistema defensivo.

"É um atleta aguerrido, veste a camisa para honrar. Ele vai acrescentar muito caso a sua chegada se concretize. Eu creio que será uma vida importante ao elenco, fará muitos gols, principalmente para o Brasileirão, que é um campeonato longo", disse Felipe Jonatan, que foi companheiro de Marinho no Ceará.