Marcelo se reúne com Real para negociar ida para a Juventus, diz TV

O futuro de Marcelo no Real Madrid está em xeque. De acordo com informações da TV Telemadrid, o brasileiro, que perdeu espaço no elenco de Santiago Solari, se reuniu duas vezes com a diretoria durante esta semana e expôs o desejo de se transferir para a Juventus na próxima janela do mercado europeu.

Até então inquestionável na posição, Marcelo virou alvo das críticas da imprensa da capital espanhola e acabou relegado à reserva no Real Madrid.

O jogador foi acusado de estar acima do peso e se irritou com os questionamentos públicos ocorridos nas últimas semanas. Neste período, o jovem Sergio Reguilón ganhou espaço e passou a ocupar a posição.

De acordo com o "El Mundo Deportivo", o Real Madrid exige pelo menos 45 milhões de euros (R$ 191 milhões) para liberar Marcelo no próximo verão.

Caso vá para a Juventus, Marcelo irá se reencontrar com o amigo Cristiano Ronaldo, que trocou Madri por Turim há pouco mais de seis meses. No novo clube, o astro português anotou 21 gols em 33 jogos.