Lucas faz três, vira herói e leva o Tottenham à final da Champions

Parecia tudo perdido em Amsterdã até o atacante Lucas Moura, ex-São Paulo e PSG, fazer o maior jogo de sua carreira e levar o Tottenham (ING) a uma inédita final da Liga dos Campeões.

Nesta quarta-feira (8), após estar perdendo por 2 a 0 no intervalo, os ingleses viraram sobre o Ajax (HOL) com três gols do brasileiro e garantiram a vaga na decisão contra o Liverpool (ING), no próximo dia 1º de junho, em Madri.

Será a primeira final inglesa do torneio desde 2008, quando Manchester United e Chelsea decidiram o torneio -a equipe de Manchester levantou a taça.

A competição terá também o primeiro campeão do país desde a temporada 2011/2012. Naquela ocasião, o clube de Londres ficou com o título após superar o Bayern de Munique (ALE).

Quem saiu na frente foi o Ajax, que por 95 minutos de jogo esteve classificado para a final. O zagueiro e capitão De Ligt, de apenas 19 anos de idade, subiu mais que todo mundo para cabecear escanteio da direita e abrir o placar com apenas 4min de partida. Há dois anos, quando boa parte desse mesmo time perdeu a final da Europa League para o Manchester United (ING), o defensor já era titular do Ajax, aos 17 anos.

Ainda na primeira etapa, o meia-atacante Ziyech, 26, ampliou em chute forte da entrada da área.

Foi na etapa final que brilhou a estrela de Lucas. Com três gols (aos 10, aos 14 e aos 51 minutos), virou a partida para os ingleses e leva o Tottenham pela primeira vez à decisão do maior torneio de clubes do mundo. Em Madri, o clube enfrentará um rival com experiência em levantar taças da Champions.

Pentacampeão (1977, 1978, 1981, 1984 e 2005), o Liverpool venceu cinco das oito decisões das quais participou. Os ingleses, inclusive, são os atuais vice-campeões, tendo perdido para o Real Madrid na edição 2017/2018.

A última vez que o Liverpool sagrou-se campeão foi em 2005, depois de ir para o intervalo perdendo para o Milan (ITA) por 3 a 0, em Istambul. Com o empate heroico em 3 a 3, levou o jogo para as penalidades e bateu os italianos.