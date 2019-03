Lisca fala sobre duelo contra Corinthians: 'Vamos fazer de tudo para passar'

Técnico do Ceará, Lisca deu entrevista coletiva, na tarde desta terça-feira (12), na sede do clube, e falou sobre a partida contra o Corinthians, que acontece nesta quarta-feira (14), pela 3ª fase da Copa do Brasil.

"É um momento muito legal, brigamos muito para chegar nesta partida. Temos que pensar bem, ser acertivos. Vamos fazer de tudo para passar, com todo o respeito", disse o treinador alvinegro.

O Vovô é a segunda equipe cearense que o time paulista enfrenta na competição. Na primeira fase, o Ferroviário encarou o Timão, em Londrina/PR. A partida terminou empatada por 2 a 2 e o time da Barra acabou eliminado.

"Não espere o Corinthians que jogou contra o Ferroviário que não vai ver", afirmou Lisca. "É um jogo de detalhe. Se conseguirmos equilibrar, temos chances. Se não respeitarmos o Corinthians, vamos perder muitas chances".

O comandante do Vovô também comentou sobre a primeira partida ser dentro de casa, com o apoio de seu torcedor.

"O fator casa é muito importante nesse momento. Os últimos 90 minutos (jogo de volta) serão na casa do Corinthians. Eu preferia decidir o segundo jogo em casa. Serão 180 minutos (de partida). Quem fizer mais gols, passa. Não tem mistério", finalizou o técnico.

Ceará e Corinthians se enfrentam, nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.