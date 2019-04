Lisca comenta vitória e classificação do Ceará para a final; confira o vídeo

Depois de vencer o Floresta por 3 a 0 no Castelão, o Ceará garantiu vaga na final do Campeonato Cearense contra o Fortaleza. em dois jogos, com vantagem do Vozão de dois resultados iguais. O técnico Lisca mostrou satisfação pela vaga conquistada e vantagem na decisão do Campeonato Cearense contra o Fortaleza por dois resultados iguais.

"Todo time jogou bem, a defesa se postou bem. No domingo estaremos fortes, mesmo com a desvantagem física. Esperamos contar com todos os jogadores para a decisão".

Confira abaixo o vídeo com a entrevista coletiva de Lisca na integra