Justiça dos EUA descarta acusar Cristiano Ronaldo de estupro

O craque português Cristiano Ronaldo não vai responder a acusações por uma denúncia de estupro na cidade americana de Las Vegas, informou, na segunda-feira (22), a promotoria em um comunicado.

"Baseado na revisão da informação apresentada, as alegações de abuso sexual contra Cristiano Ronaldo não podem ser provadas para além de qualquer dúvida razoável", destacou o texto.

Kathryn Mayorga, hoje com 35 anos, assegurou que o cinco vezes ganhador da Bola de Ouro a forçou a fazer sexo anal em 13 de junho de 2009 em seu quarto de um hotel de Las Vegas, apesar de ela ter rejeitado as investidas dele e de proteger os genitais com as mãos.

O atacante da Juventus e ex-Real Madrid sempre negou estas acusações.

A Polícia de Las Vegas chegou a pedir às autoridades italianas um exame de DNA do jogador.