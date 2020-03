Justiça analisa pedido do MPF para cancelar ou adiar eventos esportivos deste domingo no Ceará

Um dia depois de solicitar o cancelamento ou adiamento de todos os eventos com aglomerações de pessoas no Ceará, em razão de eventual transmissão do novo coronavírus, o Ministério Público Federal emitiu, desta vez, ação cautelar em caráter de urgência, tratando especificamente dos eventos esportivos previstos para este domingo (15) no estado.

A orientação é para que as partidas sejam adiadas, canceladas, ou realizadas a portões fechados. A orientação pode afetar o jogo entre Ceará e Sport de Recife que acontece às 15h, na Arena Castelão.

O processo, contudo, ainda precisa da aprovação da Justiça Federal para que seja colocado em prática. Até a última atualização desta matéria, o órgão informou que o processo foi encaminhado à 1ª Vara Federal às 18h32 deste sábado (14) e ainda não há decisão sobre a ação.

Em resposta ao pedido do MPF, o Governo do Ceará, por meio de assessoria, expõe que assinou, nesta sexta-feira, decreto que cria o comitê para acompanhar e definir ações em relação à prevenção ao coronavírus. O Ministério Público faz parte deste grupo, responsável por todas as definições de combate à disseminação do vírus de forma técnica.

Já a Prefeitura de Fortaleza ressalta que o Governo e a Prefeitura só serão notificados caso a Justiça acate o pedido, já que se trata de uma ação cautelar.

O prefeito Roberto Cláudio (PDT) publicou um vídeo na manhã deste sábado nas redes sociais comentando sobre as ações planejadas por diferentes áreas do governo e defendeu a cautela na adoção de medidas.

"É importante que as informações e decisões, por mais bem intencionadas que sejam - pessoais, das iniciativas privadas ou coletivas das instituições -, não se baseiem na emoção, mas possam estar fundamentadas na melhor ciência, na melhor técnica e no melhor conhecimento, porque, muitas vezes, isso gera um pânico e tem consequências sociais e econômicas muito mais graves que os eventuais benefícios quando eles existem de algumas decisões excessivas e inadequadas que são tomadas", disse o prefeito.

Conforme o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria da Saúde do Ceará neste sábado, o estado não tem casos confirmados de infecções pelo novo coronavírus. Há 30 pacientes sob investigação, e outros 78 que já tiveram a suspeita descartada.