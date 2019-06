Júnior Santos e Matheus Alessandro não se reapresentam e podem deixar o Fortaleza

Os atacantes Júnior Santos e Matheus Alessandro não se reapresentam com o restante da delegação do Fortaleza nesta terça-feira (25), em treino realizado no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Os jogadores estão envolvidos em negociações e podem deixar o clube em definitivo antes do reinício da Série A do Brasileiro.

O Diário do Nordeste apurou que Júnior Santos está em São Paulo, onde acerta detalhes do contrato com o Kashiwa Reysol, do Japão. A equipe fez uma proposta de compra do atleta pertencentes ao time cearense, que tem contrato com o atacante até 2021 e 50% dos direitos federativos e econômicos. O atleta é o artilheiro leonino na temporada, com 10 gols.

Nas redes sociais, o jogador publicou uma foto com um contrato, mas retirou dos stories no Instagram. O diretor de futebol tricolor, Daniel de Paula, afirmou que o documento não se tratava do acordo selado e que as negociações estão sendo concluídas.

Matheus Alessandro participou de nove jogos com a camisa tricolor Foto: JL Rosa / SVM

Já Matheus Alessandro, que pertence ao Fluminense e está emprestado ao Leão, segue no Rio de Janeiro. O atacante está sendo envolvido em uma negociação com o futebol coreano e fica no Estado até a definição do contrato. O Fortaleza foi notificado pelo time carioca nesta terça-feira (25) e não descartou que o jogador permaneça no plantel principal para o Brasileirão.

Sob o comando de Rogério Ceni, Matheus Alessandro participou de nove jogos e não marcou nenhum gol. O atacante estreou na Série A na vitória contra o Cruzeiro por 2 a 1, última partida antes da paralisação para Copa América.