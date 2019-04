Jornalista Rafael Henzel será sepultado nesta quarta-feira; Chapecoense irá prestar homenagem

O velório do jornalista esportivo Rafael Henzel está sendo realizado desde as 2h30 desta quarta-feira no Centro de Cultura e Eventos de Chapecó. O cortejo até o cemitério irá começar às 16h. O corpo será levado pelo caminhão do Corpo de Bombeiros. O sepultamento será às 17 horas. Rafael morreu na noite de terça-feira após sofrer um infarto fulminante enquanto jogava futebol com amigos em Chapecó (SC).

Henzel foi uma das seis vítimas que sobreviveram no acidente aéreo que causou a morte de 71 pessoas no voo da LaMia que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia para a disputa da final da Copa Sul-Americana, no final de novembro de 2016.

Único jornalista sobrevivente da tragédia, ele trabalhava na rádio Oeste Capital e havia retomado as suas atividades normalmente um ano após o acontecimento que abalou o futebol mundial.

Homenagem

A Chapecoense joga hoje (27) contra o Criciúma, às 19h15, na Arena Condá. O clube pediu o adiamento da partida como forma de luto pelo jornalista e sua relação com a equipe, mas a CBF não permitiu. Em homenagem, os jogadores da Chape entrarão em campo com camisas estampadas com o rosto de Rafael, além de uma faixa de luto.