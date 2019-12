Jornal italiano faz capa com ''black friday'' e negros Lukaku e Smalling; clubes respondem

A capa do jornal esportivo italiano Corriere Dello Sport, desta quinta-feira (5), trouxe notícias do clássico entre Internazionale de Milão e Roma usando a manchete "black friday", acompanhada da foto dos jogadores negros Romelu Lukaku e Chris Smalling. A reação foi imediata. A Inter usou suas redes sociais para afirmar que "sempre será oposta a qualquer tipo de discriminação". Outros clubes, como a Fiorentina, se solidarizaram, usando hashtags contra o racismo. A Roma, também nas redes sociais, ironizou o redator de capas do jornal, e o diretor do clube, Paul Rogers, disse que a manchete estragou "a mensagem antirracista dentro da matéria".

O jornal, em nota, se defendeu da repercussão negativa. Chamou as redes sociais de "caixotes de lixo", disse que as críticas são "indignação barata", e que o termo black friday foi usado, na verdade, como "elogio da diferença". Quem nega essa diferença, na verdade, cometeria o "erro do racismo dos antirracistas", completa o texto.

Os clubes italianos se manifestaram nas redes sociais contra o jornal.

O atacante belga Lukaku já foi uma das muitas vítimas do futebol italiano no passado recente. Ouviu cantos de macaco durante a partida contra o Cagliari, em setembro, e ainda viu integrantes da torcida organizada do seu próprio clube minimizarem o caso como um simples ato de provocação.

Pouco depois, o lateral esquerdo brasileiro Dalbert Henrique, da Fiorentina, ouviu o mesmo tipo de ofensa vindo das arquibancadas do Atalanta. Na ocasião, avisou o árbitro, que interrompeu a partida momentaneamente. "O racismo se combate com educação, condenando, falando nele. Devemos combater os racistas até o fim", disse na ocasião o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Na reportagem desta quinta, o jornal italiano afirma que Lukaku e zagueiro Smalling, ex-companheiros de Manchester United, são ídolos de suas equipes e farão o principal duelo individual da partida. "Eles aprenderam a se respeitar. Tomaram atitudes fortes contra o racismo", diz à reportagem. Para o coordenador do Observatório Racial do Futebol, Marcelo Carvalho, a Itália é um dos polos de racismo no futebol, assim como países do leste europeu como Ucrânia. "Entra a questão do nacionalismo muito forte [nesses países], a questão da xenofobia, o ódio ao imigrante, sobretudo o negro", afirma.