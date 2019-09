Jogo entre Ceará e Cruzeiro na Arena Castelão tem horário alterado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a alteração de horário da partida entre Ceará e Cruzeiro, marcado para o dia 25 de setembro, na Arena Castelão. Válido pela 21ª rodada da Série A do Brasileiro, o duelo antes marcado para às 19h15 acontece agora às 19h30.

A mudança foi solicitada pela diretoria alvinegra, com a concordância da emissora detentora dos direitos de transmissão. O jogo deve marcar o retorno de Rogério Ceni, ex-comandante do Fortaleza, ao estádio. No 1º turno, em duelo no Mineirão, a Raposa venceu o Vovô por 1 a 0, com gol do meia Thiago Neves.

O próximo compromisso do Ceará no Brasileirão, no entanto, é diante do Botafogo, sábado (14). O confronto ocorre às 21 horas, na Arena Castelão. Antes do Cruzeiro, o time ainda encara o CSA, no Rei Pelé, às 16 horas, durante abertura do returno. Na tabela, o time de Enderson Moreira ocupa a 12ª posição, com 21 pontos.