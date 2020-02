Jogadores do Fortaleza comentam festa da torcida no embarque: "coisa de louco"

A festa que a torcida do Fortaleza fez no embarque do time para a Argentina, nesta terça-feira (11), para a partida contra o Independiente, foi incrível e surpreendente até para os jogadores. No embarque, os atletas falaram sobre a recepção na chegada para a viagem.

Um dos mais impactados foi o goleiro Max Walef, revelado nas categorias de base do Fortaleza, que falou sobre a emoção no contato com os torcedores.

O lateral-direito Gabriel Dias também comentou a importância da torcida neste momento importante para a história do clube.

O volante Nenê Bonilha falou sobre a experiência de viajar junto dos torcedores.