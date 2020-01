Jogadores de Brasil e de Itália de 1994 chegam a Fortaleza; Taffarel brinca: "Cadê o Baggio?"

Os astros do amistoso de Masters entre as seleções de Brasil e de Itália já estão na capital cearense. A partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h30, no estádio Presidente Vargas. Nesta quarta-feira (8), os atletas fazem o treino preparatório para o evento que reedita a final da Copa do Mundo de 1994.

Um dos primeiros a chegar ao hotel, Taffarel desceu do carro já em tom de desconstração. "Cadê o Baggio, cadê o Baggio?", brincou o ex-goleiro, se referindo ao pênalti perdido pelo italiano na decisão que deu o tetra ao Brasil.

"Amanhã vai ser linha de 3, viu?", disse Ricardo, ao lado do grupo de zagueiros campeões. O lateral Serginho, que jogou por muitos anos na Itália, fará parte da equipe azzurra.

Ainda nesta quarta-feira (8), ex-jogadores da seleção brasileira fizeram uma visita a um hospital infantil de Fortaleza.

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos no site https://selecaotetra94.com.br/ e nos seguintes pontos físicos.

Pontos de Venda:

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Débito e Crédito

Loja Siriguella

Av. dom Luís 505 , Aldeota - Fortaleza

Aberto de segunda a sexta de 09:00h às 19:00h

Sábados 09:00h às 17:00h

Loja Social Tickets

Shopping Rio Mar Fortaleza

Rua Des. Lauro Nogueira 1500 - De Lourdes - Fortaleza CE

Segunda a Domingo de 10:00 as 22:00.



Loja Ceará SC

Shopping Aldeota - Lojas: 149, 150 e 151

Avenida Dom Luís, nº 500 - Aldeota, Fortaleza (CE).

Segunda a Domingo de 10h as 18h



Loja Ceará SC

Shopping Camelo 2 - Loja 09

Rua Senador Pompeu, nº 1099 - Centro, Fortaleza (CE).

Segunda a Domingo de 10h as 18h



Loja Fortaleza EC:

Loja Conceito (loja 11)

Avenida Santos Dumont, nº 3000 - Aldeota, Fortaleza (CE).

Segunda a Domingo de 10h as 20h



Estádio Alcides Santos

Avenida Senador Fernandes Távora, nº 200 - Pici, Fortaleza (CE).

Segunda a Domingo de 10h as 18h



Estádio Presidente Vargas

Rua Marechal Deodoro, 1.187 - Benfica

Segunda a Domingo de 10h as 18h