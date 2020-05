Holyfield confirma negociações para terceira luta com Tyson

Evander Holyfield revelou, neste sábado, que está em negociação para uma terceira luta com Mike Tyson. Segundo "The Real Deal", a ideia é ter uma duelo de três ou quatro rounds, mas não descarta que as conversas tornem o compromisso mais sério.

Meu pessoal está conversando com o dele. Se sair acordo, acho legal. Eu estava fazendo uma coisa e Mike, outra. Acho que podemos nos unir e fazer algo bacana", afirmou o ex-campeão mundial, de 57 anos. Tyson tem 53.

Um cartaz publicado na internet aponta o duelo para 11 de julho, na Arábia Saudita. Nenhum dos dois se pronunciou sobre esta possibilidade.

Tyson e Holyfield lutaram duas vezes. Em 1996, Holyfield recuperou o cinturão mundial dos pesos pesados ao vencer no 11.º assalto. Em 1997, o confronto durou apenas três rounds, quando Tyson foi desclassificado pelo juiz Mills Lane, após morder as orelhas de Holyfield.

Tyson lutou pela última vez em 11 de junho de 2005, quando perdeu por pontos para Kevin McBride, na sexta derrota de uma carreira com 50 vitórias, sendo 44 por nocaute, além de dois combates sem resultado. Holyfield não entra em um ringue desde 7 de maio de 2011, quando nocauteou o norueguês Brian Nielsen. No total, soma 44 vitórias, sendo 29 por nocaute, dez derrotas, dois empates e uma luta sem resultado - foram 57 lutas em sua carreira.