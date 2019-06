Hazard é oficializado como reforço do Real Madrid

Depois de uma passagem de sete anos pelo Chelsea, o meia-atacante Eden Hazard foi oficializado nesta sexta-feira como novo reforço do Real Madrid. O craque belga acertou um contrato de cinco temporadas com o clube espanhol após ter sido o grande nome do clube inglês na final da última Liga Europa, na semana passada, quando marcou dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o rival Arsenal.



O Real não divulgou valores da negociação, mas veículos da mídia espanhola noticiaram que o clube madrilenho desembolsará 100 milhões de euros (cerca de R$ 436,6 milhões, pela cotação atual) pelo jogador da seleção da Bélgica.



Por meio de nota publicada em seu site oficial, o Real informou que o compromisso firmado pelo atleta vai até o dia 30 de junho de 2024 e confirmou que a sua apresentação oficial será realizada na próxima quinta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, logo após ele ser submetido a exames médicos.



Anteriormente, o jogador de 28 anos foi contratado pelo Chelsea junto ao Lille, da França, em 2012, e chegou ao clube inglês logo depois de o time londrino conquistar a Liga dos Campeões. De lá para cá, ele ajudou a equipe a faturar o seu primeiro troféu da Liga Europa, em 2013, e também ganhou dois títulos do Campeonato Inglês, em 2015 e 2017, além de uma taça da Copa da Inglaterra, em 2018, e um outro troféu da Copa da Liga Inglesa, há quatro anos.



Em meio a este período, Hazard brilhou como um dos principais nomes da Bélgica na campanha que levou o país a conquistar o terceiro lugar da Copa do Mundo da Rússia, o melhor resultado da história da nação em um Mundial. Nesta trajetória na competição disputada no ano passado, ele ajudou a equipe nacional a eliminar o Brasil nas quartas de final com uma vitória por 2 a 1.



Ao oficializar a contratação de Hazard, o Real Madrid destacou as qualidades técnicas do jogador e também os seus principais feitos recentes. O clube ressaltou que ele "deslumbrou por seu talento, capacidade de desequilíbrio, assistências e gols". "Na final diante do Arsenal marcou dois gols e deu uma assistência, que lhe valeram para ser eleito o MVP (jogador mais valioso) do confronto. Além disso, no verão passado ganhou a Bola de Prata do Mundial da Rússia e nesta temporada foi incluído no 11 Mundial da Fifa FIPPro e na equipe do ano da Uefa em 2018", disse.



Na descrição que fez sobre o atleta, o Real ainda enfatizou que Hazard "se destaca por sua técnica, visão de jogo, mudanças de ritmo e definição (das jogadas), qualidades que ele mostrou em seus sete anos na Inglaterra".



Na última temporada europeia, Hazard disputou 52 jogos e marcou 21 gols, além de ter sido o atleta que mais assistências deu no Campeonato Inglês, com 15 passes que resultaram em bolas nas redes.



O Real será apenas o terceiro clube da carreira do craque belga, que se profissionalizou justamente pelo Lille, em 2008, antes de ser contratado pelo Chelsea quatro anos depois. E ele se tornou o segundo reforço do time espanhol nesta janela de transferências do futebol europeu. Na última terça-feira, a equipe havia anunciado a contratação do atacante sérvio Luka Jovic, de 21 anos, do Eintracht Frankfurt.