Gustagol pode perder clássico mesmo sem lesão grave

As dores de Gustagol assustaram a torcida do Corinthians no último sábado (2), quando o artilheiro deixou a partida contra o São Bento com incômodo no joelho esquerdo, mas os resultados dos exames tranquilizam. O centroavante teve apenas uma entorse, e a recuperação não requer cirurgia - apenas repouso e fisioterapia.

Gustagol esteve no CT Joaquim Grava nesta quarta, mas não apareceu no campo justamente por trabalhar com os médicos e fisioterapeutas na parte interna do centro de treinamento. Não há otimismo de que ele esteja apto a jogar o clássico contra o Santos no domingo (10), mas ainda é cedo para considerá-lo como desfalque. "Como está muito no início [da recuperação] ainda, não é possível dizer quanto tempo leva, mas ele é reavaliado dia a dia", afirma Ivan Grava, médico do Corinthians.

O jogador passou por dias de repouso, mas já entrou em uma etapa da recuperação em que não fica mais parado. "Hoje ele já faz movimentos, porque temos a preocupação de manter a musculatura ativa. Então ele faz piscina e alguns outros movimentos que a entorse permite", esclarece Ivan Grava. O próprio Gustavo não parece tão preocupado com a lesão, tanto que apareceu dando risada em vídeo divulgado pelo clube hoje.

Como não teve o artilheiro do Corinthians em 2019 à disposição no campo, Fábio Carille treinou hoje com Boselli no comando de ataque. Também testou Vagner Love na função, além de ensaiar o setor ofensivo com a presença de Pedrinho. O time encara o Santos às 16h (de Brasília) de domingo, na Arena, pela décima rodada do Campeonato Paulista.