Guarany de Sobral vence Caucaia e entra na zona de classificação do Cearense

O confronto entre Caucaia e Guarany de Sobral realizado na tarde deste domingo (16), válido pela 3ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, no estádio Raimundão, acabou com a vitória do Cacique do Vale por 1 a 0. Com gol marcado por Esquerdinha na segunda etapa, o Bugre subiu para a terceira colocação com seis pontos e entrou no G4.

Em jogo onde o goleiro Mauro, do Guarany, foi o grande destaque por fazer defesas difícieis, o vencedor foi o campeão da 1ª fase do Estadual.

O tento saiu de jogada trabalha do trio de ataque iniciando com o artilheiro Ciel, passando por Siloé. O atacante tocou para Esquerdinha que, aos 33 do segundo tempo, soltou uma bomba para fazer o gol da vitória do rubro-negro sobralense.

Vencedora do duelo, a Cacique do Vale chegou aos seis pontos, subiu para a terceira posição da tabela e está na zona de classificação para as semifinais da disputa cearense.

Já a Raposa Metropolitana, que ainda não venceu na segunda fase do certame, é a lanterna do nenhum ponto somado.

Na quarta-feira (19), o Guarany recebe o Pacajus, às 21h30, no Junco. No sábado (22), o Caucaia enfrenta o Ceará, às 16h, na Arena Castelão. Ambas as partidas serão válidas pela 4ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense.