Um dia depois após demitir Anderson Batatais, o Guarany de Sobral agiu rápido anunciou Gilmar Silva como novo técnico. Gilmar foi demitido do Horizonte na segunda-feira, 25, após a derrota para o Atlético/CE por 3 a 0 no Domingão e dirigirá o Cacique do Vale na reta final da 2ª Fase do Campeonato Cearense.

Gilmar dirigiu o Galo do Tabuleiro por 11 jogos no Cearense, vencendo apenas dois jogos, empatando cinco e perdendo quatro.O novo treinador terá apenas dois dias de treino antes da estreia, no sábado de carnaval contra o Ferroviário, às 16 horas, no Junco.

Com apenas 3 pontos em 4 jogos, o Cacique do Vale é o 6º colocado e precisa de uma arrancada nos 3 jogos finais para ainda sonhar com a classificação às semifinais.