Anderson Batatais é desligado do comando técnico do Guarany de Sobral; interino assume

Anunciado como técnico do Guarany de Sobral para a temporada de 2019, Anderson Batatais não é mais treinador do Cacique do Vale. Anderson deixa o Bugre na penúltima colocação do Campeonato Cearense com apenas três pontos em quatro jogos. O interino Sinclair Garcia, que já trabalhou na China e no Oriente Médio, terá a responsabilidade de comandar a equipe de Sobral.

No último domingo (24), a equipe sobralense foi derrotada, dentro do Junco, pelo Floresta pelo placar de 1 a 0 pela 4ª rodada da segunda fase do Estadual, o que aumentou mais ainda a pressão sobre o então treinador Anderson Batatais.

Nesta terça-feira (26), a direção do Guarany comunicou o desligmanto de Batatais do clube.

"A decisão foi tomada após uma reunião de avaliação de trabalho, realizada nesta segunda-feira (25), no período da noite. O Guarany seguirá com um comando técnico interino para a próxima partida contra o Ferroviário", informou.

Sob o comando de Anderson em 2019, o Cacique do Vale perdeu cinco e venceu e empatou três.

O Guarany de Sobral recebe o Ferroviário, no estádio Junco, às 16h do sábado (2), pela 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.