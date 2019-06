Gerente do Ceará esclarece situação de Ricardo Bueno

O atacante Ricardo Bueno não foi relacionado pelo Ceará para o jogo no último sábado contra o Bahia, e surgiram as especulações quanto sua saída do clube, já que, com seis partidas no Campeonato Brasileiro, caso ele atuasse contra o Bahia, entrando em campo pela sétima vez, não poderá jogar por outro clube da Série A.

Mas hoje, o gerente de futebol do clube, Marcelo Segurado garantiu que o jogador, que treinou normalmente hoje, continua nos planos do clube e que uma saída partiria apenas dele.

"Ele está no grupo desde o ano passado e tem contrato até este ano. Em momento algum nós vamos chegar para ele e dizer que ele não está no planos. Agora depende muito do que vai acontecer com o próprio Ricardo. Saber se ele realmente tem uma coisa melhor. Se não tiver, vai fazer parte do grupo da mesma forma. O Enderson deixou isso muito claro e por isso que ele ficou bem a vontade de não participar desse jogo", finalizou, deixando claro que Bueno ficou fora por questões técnicas, de opção do treinador.

Em seguida, Segurado deu a entender que não dificultaria uma saída do jogador se essa for sua vontade.

"Se ele estiver feliz aqui ele vai continuar. Se ele achar que é interessante sair ele vai conversar e vamos acertar", acrescentou Segurado.

Segundo a assessoria do atacante, Ricardo Bueno tem interesse em permanecer no Ceará. O atleta foi procurado por outros clubes para negociar uma possível transferência, sem sucesso. A informação de que o destino de Ricardo Bueno seria o CSA não foi confirmada.