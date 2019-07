Gabriel Jesus marca gol contra Argentina e provoca Agüero, seu companheiro no City

Um dos grandes destaques na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Argentina, na última terça-feira (3), com um gol e uma assistência, Gabriel Jesus não só ajudou a classificar a Seleção Brasileira para a final da Copa América como também aproveitou a noite brilhante para provocar Kun Agüero. O argentino é companheiro de equipe de Gabriel no Manchester City.

Após finalmente voltar marcar na competição continental e ser de grande importância para o time no jogo contra os "hermanos", Gabriel Jesus fez sinais de "chifres" com as mãos durante a comemoração do primeiro gol da equipe Canarinho.

O motivo seria uma forma de provocar Agüero, seu companheiro no Manchester City, que costuma comemorar seus tentos desta forma. Gabriel teria prometido provocar o argentino caso balançasse as redes no Clássico.

Com o resultado positivo sobre a seleção argentina, o Brasil passou para a próxima da Copa América e agora o vencedor de Peru e Chile para conhecer o adversário na final da competição que acontece no próximo domingo (7), às 16h, no estádio Maracanã.