Gabigol confirma acerto com o Flamengo: "Se é para o bem da nação"

Apelidado carinhosamente por Gabigol pelo "faro" de artilheiro, Gabriel Barbosa parmanecerá na Gávea para 2020. Na manhã desta terça-feira (27), o atacante utilizou seu Instagram pessoal para confirmar o "fico" no Flamengo. Gabriel foi comprado por mais de 16 milhões de euros, mais de R$ 74 milhões na cotação atual, junto à Internazionale, clube a qual pertencia desde a temporada 2016/2017, quando foi vendido pelo Santos aos italianos.

"Se é para o bem da nação..", escreveu o artilheiro do Brasil de 2019 em seu perfil.

Com negociação entre o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor Bruno Spindel, o "martelo" foi batido na última segunda (27), na cididade de Milão. O clube italiano concordou em vender o atacante de de 23 anos por cerca de 16 milhões de euros - mais de R$ 73 milhões na contação atual - e ficará com um percentual nos direitos econômicos do jogador para uma futura negociação.

Vestindo a camisa rubro-negra, Gabriel faturou o título de campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Liberadores, além de ter sido vice do Mundial de Clubes e marcou 43 gols em 58 jogos. Clubes da Europa chegaram a fazer proposta pelo atleta, mas nenhuma chegou perto do valor oferecido pelos cariocas.

Goleador e campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, além de vice-campeão do Mundial de Clubes, o jogador vislumbrou ofertas tentadoras do Velho Continente, mas nada se aproximou do que foi oferecido pelo Flamengo.