Franca vence o Basquete Cearense no Centro de Formação Olímpica

Jogando em casa, o Basquete Cearense entrou em quadra diante do Franca para a 22ª partida no NBB. A equipe cearense comandada por Danyel Russo precisava vencer para tentar reação no campeonato, no entanto, tropeçou novamente e levou a pior. A equipe paulista dominou três quartos e venceu por 97 a 75. Com o resultado, isola-se na segunda colocação com 76,2% de aproveitamento e chega a três vitórias consecutivas. Já o Basquete Cearense amarga na vice-lanterna com apenas 18,2% de aproveitamento.

O Carcará teve bom início. O primeiro quarto foi parelho, mas terminou com vantagem do Basquete Cearense, que venceu por 27 a 24 com boa atuação de Brite. No entanto, a reação rival chegou logo no início do segundo quarto. Aproveitando apagão do time da casa, o Franca tomou as rédeas do jogo, venceu com placar elástico de 30 a 13, e, dali em diante, administrou os quartos seguintes sem muitas dificuldades para conquistar vitória por 97 a 75.

Cestinha com 23 pontos marcados, Parodi foi o destaque do time paulista. O atleta do Franca também fez 4 assistências. Do outro lado, o maior pontuador do Basquete Cearense foi Alex Oliveira (15 pontos), entretanto, o maior nome do Carcará foi Brite, que fez 13 pontos e conseguiu o maior número de assistências da partida (7).

Após a derrota, a situação fica ainda mais complicada para o Basquete Cearense. O Carcará só venceu 4 de 22 partidas e faz a pior campanha da história da equipe no NBB. Com a sequência de revezes, as chances de classificação para a fase de mata-mata estão cada vez mais improváveis para a equipe cearense.

O próximo compromisso do Basquete Cearense é diante do Bauru, na próxima sexta-feira (14), às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica. O Franca volta às quadras para enfrentar a Unifacisa nesta segunda-feira (10), às 19h30, na Arena Unifacisa.