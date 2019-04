Fotógrafos acompanham a final entre torcedores de Ceará e Fortaleza e mostram emoções da final

Na partida que marcou a conquista do Fortaleza no Campeonato Cearense, o Diário do Nordeste acompanhou de perto a festa das duas torcidas envolvidas no Clássico-Rei que definiu o grande campeão do Estadual 2019. A ideia foi mostrar, por um ângulo mais próximo do torcedor, toda a paixão e emoção envolvida na final do certame.

O fotógrafo José Leomar acompanhou a partida na torcida do Ceará, enquanto o fotógrafo JL Rosa utilizou suas lentes para mostrar a festa dos torcedores do Fortaleza, incluindo o momento do mosaico criado antes do início do jogo. Imagens dos fotógrafos Kid Júnior e Helene Santos complementam o material.

Confira o resultado deste trabalho no vídeo abaixo: