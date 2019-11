Fortaleza x Santos: confira valores e onde comprar os ingressos para o jogo

O Fortaleza abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Santos na quinta-feira (28), com preços a partir dos R$ 20,00. Os bilhetes podem ser adquiridos online no site da bilheteria virtual. O check-in para todos os setores e a marcação de assento no setor premium da partida também estão disponíveis, sendo necessário exibir comprovante físico ou virtual na entrada. O confronto ocorre na Arena Castelão, às 20h30, na reta final do Campeonato Brasileiro.

Enquanto o Santos já tem vaga praticamente garantida na Libertadores, o Leão do Pici busca garantir presença na Copa Sul-Americana 2020. Na tabela de classificação, o time paulista está em 3º lugar e o Tricolor cearense está em 12º.

Confira preços para cada setor

Superior Central - R$ 40,00/R$ 20,00

Superior Sul - R$ 30,00/R$ 15,00

Superior Norte - R$ 30,00/R$ 15,00

Inferior Sul - R$ 30,00/R$ 15,00

Inferior Norte - R$ 20,00/R$ 10,00

Bossa Nova - R$ 80,00/R$ 40,00 (sem venda / exclusividade pra ST)

Premium – R$ 150,00/R$75,00 (sem venda / exclusividade pra ST)

Especial - R$ 80,00/R$ 40,00 (sem venda / exclusividade pra ST)

Torcida visitante

Superior Norte - R$ 30,00/R$ 15,00