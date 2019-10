Fortaleza x Flamengo: confira valores e onde comprar os ingressos

O Fortaleza iniciou a venda dos ingressos para o confronto contra o Flamengo, na Arena Castelão, nesta quarta-feira (16), com preços acima comparados aos últimos jogos. No total, 35,400 bilhetes estão disponíveis para a torcida tricolor, sendo 20 mil para sócios. A partida, às 20h, é válida pela 26ª rodada do Brasileirão.

O clube informou que, por determinação do Superior Tribual de Justiça Desportiva (STJD), os preços para mandantes e para visitantes nos setores Superior Norte e Sul e Inferior Norte e Sul serão os mesmos.

Confira os valores para cada setor

Superior Norte – R$ 120,00/R$ 60,00

Superior Sul - R$ 120,00/R$ 60,00

Superior Central - R$ 120,00/R$ 60,00

Inferior Norte – R$ 70,00/R$ 35,00

Inferior Sul - R$ 70,00/R$ 35,00

Bossa Nova - R$ 90,00/R$ 45,00

Especial - R$ 90,00/R$ 45,00

Premium - R$ 150,00/R$ 75,00

Valores para partida contra o Grêmio

Superior Central - R$ 40,00/R$ 20,00

Superior Sul - R$ 30,00/R$ 15,00

Inferior Sul - R$ 30,00/R$ 15,00

Superior Norte - R$ 30,00/R$ 15,00

Inferior Norte - R$ 30,00/R$ 15,00

Bossa Nova - R$ 80,00/R$ 40,00 (sem venda / exclusividade pra ST)

Premium – R$ 150,00/R$75,00 (sem venda / exclusividade pra ST)

Especial - R$ 80,00/R$ 40,00 (sem venda / exclusividade pra ST)

Especial – Visitante - R$ 80,00/R$ 40,00 (sem venda / exclusividade pra ST)