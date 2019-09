Fortaleza vence Goiás por 2 a 0 no Castelão e se afasta do Z-4

O Fortaleza bateu o Goiás por 2 a 0 neste domingo (1), na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Brasileirão. Com gol de Quintero na primeira etapa e de Osvaldo na segunda, o Leão do Pici chega aos 21 pontos, mesmo número do Esmeraldino, subindo para a 12ª posição na tabela. O time de Zé Ricardo teve um jogador a mais durante quase 50 minutos com a expulsão de Yago pelo lado visitante no fim da etapa inicial.

O jogo

Nos primeiros minutos do primeiro tempo, o Fortaleza ficou à espreita. Enquanto o Goiás procurou trabalhar a posse para entrar na defesa tricolor, o time de Zé Ricardo se fechou em um 4-4-2 quando não tinha a bola, com Vázquez e Wellington Paulista à frente para complicar a saída de bola alviverde.

Com a posse, o meia argentino recuava centralizado pelo meio, liberando Felipe Pires e André Luis pela pontas. Os dois meia-atacantes trocaram os lados a partir dos 30 minutos, com André indo para a esquerda enquanto Felipe ficou na direita.

O Goiás de Ney Franco tinha dificuldades em criar em um 4-2-3-1 com pouca tabela pelos lados. Os laterais não subiam, deixando os pontas Hermes e Michael isolados, sobrecarregando Marlone na criação.

Capitão colombiano fez seu primeiro gol pelo Fortaleza no Brasileiro Foto: Kid Junior

Aos 24 minutos, o lateral tricolor Tinga, aniversariante do dia, cruzou pela direita para a área do Esmeraldino. Quintero saiu da marcação e chapou contra a meta de Tadeu, que quase defendeu, mas não evitou que o Leão abrisse o placar no Castelão. A partir do gol, o Fortaleza teve mais imposição em campo, pressionado o adversário. Para completar, aos 35 minutos o lateral direito Yago, do Goiás, foi expulso por falta em Felipe Pires.

No segundo tempo, o Esmeraldino começou se impondo mais, lançando o Leão em seu campo defensivo. Com Yago Felipe na lateral direita, Marlone assumiu a posição do volante expulso no meio campo. Esse avanço deu espaços para o Fortaleza explorar no contra-golpe, como Felipe Pires fez. O meia chegou á àrea pela direita e cruzou o Osvaldo, que entrou na segunda etapa, tocar para o fundo das redes de Tadeu e ampliar o marcador.

Osvaldo atuou ao lado de W.Paulista no comando do ataque e marcou seu 4º gol e 28 partidas com o Tricolor neste ano Foto: Kid Junior

Depois do gol, o Fortaleza lançou ao campo Marlon e Edinho para administrar o resultado e ter opção de velocidade para contra-ataques, como ocorreu devido à ansiedade do Goiás de procurar diminuir o placar. Aos 47 minutos, Edinho esbarrou com o goleiro Tadeu na entrada da área, sobrando para Wellington Paulista finalizar por cobertura. Porém, a bola caiu pelo lado superior do gol, quase fazendo 3 a 0.

O Fortaleza encara o Fluminense na próxima rodada, também no Castelão, no sábado (7), às 17h. Já o Goiás recebe o Palmeiras no mesmo dia, às 21h.