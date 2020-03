Fortaleza vence Barbalha e mantém 100% no Campeonato Cearense

No estádio Presidente Vargas (PV), o Fortaleza venceu o Barbalha por 4 a 2, neste domingo (1º), pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. O time do Cariri até abriu o placar, mas não resistiu à pressão. A Raposa marcou com Guidio e Cleber, enquanto os tentos tricolores foram de Tinga, Carlinhos, Bonilha e Wellington Paulista - o atacante também desperdiçou um pênalti.

Com o resultado, o Leão manteve o 100% de aproveitamento no Estadual e alcançou os nove pontos. Na vice-liderança, atrás do líder Guarany de Sobral, com 10, a equipe tem pela frente agora o Ferroviário, na quarta (4), às 21h30, no PV.

Já o Barbalha se tornar o lanterna da 2ª fase do Estadual, com três pontos. Sem chance de avançar para a semifinal, o time enfrenta o Ceará na quarta (25), às 21h30, no estádio Inaldão.

Primeiro tempo

Serjão brilhou no confronto, mas não evitou o revés para o Fortaleza Foto: Natinho Rodrigues / SVM

O duelo começou muito movimentado. Com time misto, o Fortaleza manteve o 4-2-4 e pressionou desde o início com 10 atletas no campo ofensivo. A postura, no entanto, deixou Felipe Alves muito exposto. Em uma roubada de bola, Guidio tabelou com Cleber e partiu livre apenas para deslocar o goleiro tricolor: 1 a 0.

O lance foi a única chegada de perigo do time do Cariri. O Leão exerceu o domínio pleno, criou muitas chances e teve oportunidade de empatar aos 18, com pênalti. Na cobrança, Wellington Paulista parou nas mãos de Serjão, que fez a defesa.

O atacante tricolor, no entanto, foi protagonista do duelo. Em arremate de Juninho, da intermediária, a bola resvalou no centroavante e entrou, aos 34. O placar ainda mudou nos acréscimos, aos 47, em grande lance de WP9: uma passe como bicicleta. Na jogada, Carlinhos saltou e, de cabeça, deixou o Fortaleza na frente: 2 a 1.

Segundo tempo

Tinga deixou o Leão na frente em cabeçada no 2º tempo Foto: Natinho Rodrigues / SVM

Na volta do intervalo, Ceni trocou Juninho por Romarinho para deixar a equipe mais ofensiva. Só que a mexida teve o efeito reverso e foi o Barbalha que encontrou o caminho das redes. Aos 4, o artilheiro do Campeonato Cearense, Cleber, ganhou na velocidade da marcação e finalizou por cobertura, chegando ao 7º gol no torneio.

Após o tento, o Fortaleza se lançou ao ataque em busca do resultado. Não demorou muito para o desempate, apenas sete minutos. Ederson levanta para Tinga testar no fundo da rede: 3 a 2.

Melhor em campo, o Leão ainda ampliou o placar com um golaço de Nenê Bonilha, aos 15. Em escanteio ensaiado, o volante recebeu na intermediária e mandou um foguete, para festa no PV. No fim, o time de Rogério Ceni manteve o 100% de aproveitamento no Estadual.

Ficha técnica

Fortaleza 4x2 Barbalha

Competição: Campeonato Cearense - 2ª fase

Estádio: Presidente Vargas, em Fortaleza

Data: 1º de março

Árbitro: Amarília Sampaio.

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão e Carlinhos, Bonilha e Juninho (Romarinho); Marlon, Madson (Derley), Wellington Paulista e Ederson (David). T.: Rogério Ceni.

Barbalha: Serjão; Denis, Clemente, Leone e Elivelton; Alan, Guidio (Isau), Adriano e Tiago (Marwin); Cléber e Stênio (Dagson). T.: João Severo.