Fortaleza lança camisa Jangada & Poesia para 2020; veja fotos

O Fortaleza realizou o lançamento nesta sexta-feira (24) do 3º uniforme para a temporada de 2020. O manto é denominado Jangada & Poesia e será comercializado a partir do sábado (25), em lojas fisicas e no e-commerce.

Os valores serão de R$ 199,90 (masculino) e R$ 179,90 (feminino). A inspiração nas camisas é em alusão aos 20 anos da "Jangada Atômica", denominação de uma equipe histórica do Leão que, sob o comando de Ferdinando Teixeira, foi bicampeão estadual, semifinalista da Copa do Nordeste, chegou até as quartas da Copa do Brasil e teve boa campanha na Série B do Campeonato rasileiro.

Dentre os símbolos no uniforme, o material traz referência ao mar cearense e ao pôr do sol da Capital. O poeta Bráulio Bessa, que é torcedor do clube, escreveu uma poesia que estampa a camisa.

A estreia ocorre no sábado (25), contra o Vitória/BA no Barradão, em Salvador. Veja fotos e vídeo de divulgação: