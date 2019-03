Fortaleza está próximo de anunciar atacante Wellington Paulista

O Fortaleza está muito próximo de anunciar o experiente atacante Wellington Paulista. Aos 34 anos, o centroavante deve se desligar da Chapecoense e desembarcar na Capital cearense nas próximas horas.

Wellington Paulista tem 34 anos e 1,83m de altura. O atleta já defendeu vários clubes do futebol brasileiro como Fluminense, Internacional, Cruzeiro e Santos, entre outros. Na europa, ele atuou pelo West Ham, da Inglaterra.

Em contato com a reportagem, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, confirmou que as negociações com o atleta já estão bem avançadas.