Fortaleza empata com Moto Club e continua líder do Grupo A

Fortaleza e Moto Club ficaram no 1x1, no Estádio Castelão, em São Luís. O Fortaleza abriu o placar, mas permitiu a reação dos mandantes. Com o resultado, o Leão assegurou a liderança e está classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste.

A partida

O jogo começou com o Moto Club tentando pressionar. A equipe mandante subiu as linhas de marcação e tentava abafar a saída de bola do Fortaleza.

Funcionou no começo, mas o Moto não conseguiu manter a intensidade por muito tempo. Mesmo assim, foi melhor na etapa inicial, que não foi marcada por nenhuma chance clara de gol.

O Fortaleza tentava aproveitar os dois pontas rapidos, Marcinho e Matheus Alessandro, para sair nos contra-ataques, e foi por aí que o Leão viveu os, poucos, melhores momentos no primeiro tempo.

O segundo tempo foi mais movimentado e teve mais qualidade técnica. O Fortaleza manteve a proposta de apostar nos contra-ataques e deu certo.

Aos 14 minutos, Matheus Alessandro puxou contra-ataque rápido e enfiou para Diego Ferreira, que cruzou na medida para Marcinho cabecear para o fundo das redes. 1x0 para o Leão.

O resultado não durou muito. Aos 27, Diguinho fez pênalti bobo em Diego. Juninho foi para cobrança e converteu. Bola para um lado, Boeck para o outro.

Após o gol, os dois times sentiram o cansaço e, mesmo com o Moto Club atacando mais, o placar não saiu da igualdade.

Fim de jogo, 1x1, Fortaleza classificado e Moto Club eliminado.

Próxima partida

O Fortaleza volta a campo às 21h30 da próxima quarta-feira (27), contra o Guarany, em Sobral, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense.