Fortaleza e Bahia fizeram jogo emocionante em 2019 no Castelão; relembre

O Fortaleza tem pela frente um clássico nordestino no próximo domingo (15). Na Fonte Nova, às 16 horas, a equipe encara o Bahia pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro. Vindo de derrota para o Fluminense, o time comandado pelo técnico Zé Ricardo busca se reabilitar na competição e dar um salto na tabela contra um adversário que já enfrentou na temporada, em jogo que teve quatro gols.

O duelo ocorreu na Arena Castelão, dia 24 de fevereiro. O torneio, no entanto, era válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste - que terminou com o título inédito do Leão.

Na ocasião, o Fortaleza, ainda sob o comando de Rogério Ceni, abriu o placar com Júnior Santos no final do 1º tempo. Já o retorno do intervalo foi favorável ao tricolor baiano, que conseguiu a virada em dois minutos através de Gilberto e Ramires.

Júnior Santos abriu o marcador na partida Foto: LC Moreira

A reação leonina ocorreu apenas aos 44, quando Quintero aproveitou cobrança de escanteio e marcou o que seria o primeiro gol com a camisa do clube: 2 a 2 e tudo igual. O curioso é que os tentos do adversário foram justamente quando o zagueiro precisou deixar o gramado para atendimento médico.

A partida foi um capítulo à parte de uma rivalidade que se estende desde 1960. Ao longo da história, o Fortaleza venceu oito vezes, empatou 12 e perdeu 13. No Brasileirão, o Leão ocupa a 13ª posição, com 21. O Bahia é o 7º, com 30.