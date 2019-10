Fortaleza confirma atacante Ederson fora da Série A e anuncia renovação até 2020

O atacante Ederson está fora da Série A do Brasileiro. Mesmo estando em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho direito, a diretoria do Fortaleza confirmou que o jogador não está inscrito na competição. O alento fica por conta da renovação contratual, que agora vai até dezembro de 2020.

A ausência do atleta entre os selecionáveis surge como surpresa, uma vez que a comissão técnica tricolor contava com o retorno do centroavante. Em entrevista após o duelo com o Grêmio, Rogério Ceni até admitiu aguardar a peça que o inspirou a montar o esquema com quatro atacantes.

"O Ederson nunca é carta fora do baralho para mim. Esse esquema de jogo foi montado em função dele, só existe por causa do Ederson. Em 2018, ele era o 1º jogador a entrar no jogo sempre, em qualquer circunstância por essa movimentação como falso 10 e poder de finalização. Em um jogo com o Ceará ele até empatou de cabeça entrando nessa função. Foi uma pena quando se machucou, se eu pudesse contar com o Ederson ficaria muito feliz", explicou o treinador.

O retorno do atacante também foi usado como justificativa pelo presidente do clube, Marcelo Paz, para a contratação de Edson Cariús, ex-Ferroviário, apenas com vínculo em 2020. Na ocasião, o dirigente alegou que o plantel contava com muitos camisas 9 e que seria melhor que o reforço fizesse a pré-temporada com o time no ano seguinte.

Histórico

Na temporada, Ederson fez cinco gols em 14 jogos JL Rosa / SVM

Ederson foi contratado pelo Fortaleza em 2018 para a disputa da Série B. Divindo a função com Gustavo, que encerrou o ano como artilheiro do Brasil, o atleta cearense fez 18 partidas e marcou três gols.

O desempenho agradou e o vínculo foi estendido para o Brasileirão, com o jogador sendo titular durante o Estadual. A contusão ocorreu durante a semifinal do torneio em abril, diante do Guarany de Sobral, na Arena Castelão, quando o atleta era o artilheiro do Leão com cinco tentos em 14 exibições.

A expectativa do departamento médico leonino era que Ederson retonasse em até seis meses. Antes do prazo, o jogador voltou a participar das atividades com o plantel e vinha se recondicionando fisicamente.