Os bastidores da negociação envolvendo Cariús e o Fortaleza

Edson Cariús tem um novo clube para defender até o fim de 2019: o CRB, de Alagoas. A proposta do clube da Série B do Brasileiro, que é dirigido por Marcelo Chamusca, era com vínculo por mais temporadas, mas foi adaptada para se encerrar junto do torneio nacional.

A conjuntura foi acordada para que o atacante, 3º maior artilheiro do País na temporada com 19 gols, pudesse manter a forma física e ficar disponível para um pré-contrato, cenário em que assinou com o Fortaleza até 2021. Os moldes da negociação, com Cariús se tornando atleta do Tricolor a partir de janeiro de 2020, foi uma forma de evitar o pagamento da multa rescisória, estipulada em R$ 3 milhões pela diretoria do Ferroviário.

O time coral, que tinha contrato com o artilheiro até novembro de 2019, aceitou a ruptura do vínculo de forma amigável, ficando com 40% dos direitos federativos e econômicos do atleta - o que rende lucros em uma venda futura. O acordo é um alento à iminente perda do ídolo e à possibilidade de não gerar receita com um nome muito especulado no mercado.

Entre as propostas, Cariús tinha em mãos duas ofertas do exterior, envolvendo clubes dos Emirados Árabes e da Tailândia, ambos da 2ª divisão. Já na elite nacional, CSA e Ceará eram os interessados, mas o Fortaleza foi quem mais agradou ao atacante, que escolheu jogar no Tricolor do Pici, até pelas condições econômicas.

"No elenco deste ano, nós contamos com o Wellington Paulista, com o Kieza, que é um Camisa 9, fez uma ótima Série A ano passado e eu acredito que ainda vai encaixar. Tem o André Luís, que também joga como 9, o Éderson, que volta em outubro, então temos no elenco quatro camisas 9. Então seria complicado para o Cariús jogar no Fortaleza neste ano, embora seja um grande jogador. Ele teria um pouco de dificuldades pelos jogadores que nós temos aqui. Para 2020 já é outro cenário", declarou o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.

A chegada do atacante em Maceió, Alagoas, está prevista para quinta-feira (5), quando o CRB encara o Paraná no Estádio Rei Pelé. Sem treinar desde a eliminação da Série C com o Tubarão da Barra, a expectativa é que Cariús acompanhe o duelo junto da diretoria do Galo e já participe das atividades da comissão técnica na reapresentação da equipe. No plantel, o principal atleta de referência é o atacante Léo Ceará, que tem cinco gols na Segundona.

Atuando como profissional desde 2012, quando deixou de trabalhar como vendedor de motos, Cariús passou por diversas equipes cearenses. Na carreira, os principais títulos são o bicampeonato da Fares Lopes (2017/2018), por Floresta e Ferroviário, e a Série D do ano passado com o Ferrão.