Fortaleza acerta com Jefinho por duas temporadas

Jefinho é do Fortaleza. O atacante de 24 anos, artilheiro do Campeonato Potiguar com 13 gols, pelo Potiguar, assinou contrato com o Fortaleza. O acordo foi oficializado na tarde desta segunda-feira (22) entre representantes dos dois clubes e do próprio atleta.

O artilheiro chegou a ser confirmado como reforço do Treze. As negociações com o Galo estavam avançadas, o atleta estava negociando a ida ao time por empréstimo de 4 meses e depois seguiria para a Europa. O Fortaleza demonstrou interesse pelo atleta e entrou na negociação. Agora o atacante segue para o Tricolor por empréstimo, por duas temporadas.

No Potiguar, em 2019, avanço até a final da Copa Rio Grande do Norte, mas perdeu a final por 2 a 0 para o América-RN.