Fifa define estádio ainda não inaugurado como palco da decisão do Mundial de Clubes

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (30) a relação de estádios que vão receber os jogos do Mundial de Clubes 2019, que será realizado em dezembro, no Qatar. A entidade definiu que o estádio Cidade da Educação, que tem inauguração marcada apenas para dezembro, será o palco da decisão. O local, com capacidade para 40 mil pessoas e que vai sediar jogos da Copa do Mundo em 2022, também vai receber a estreia do Liverpool no torneio e a disputa pelo terceiro lugar.

Já o campeão da Libertadores vai jogar a semifinal no Estádio Internacional Khalifa, que passou por reformas visando a Copa do Mundo de 2022. O outro estádio escolhido para o torneio é o Jassim Bin Hamad, que vai receber o primeiro jogo da competição.

Todos os estádios estão localizados a uma distância de 12 km do centro de Doha. Um comunicado da Fifa aponta que os torcedores terão a chance de sentir o inverno do Qatar, com temperaturas amenas e que variam entre 15 e 24°C.