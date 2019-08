Ferroviário vai custear cirurgia e recuperação de jovem atleta que fez campanha nas redes sociais

Em atitude digna de grande clube de futebol que é, o Ferroviário saiu em apoio ao jogador de apenas 15 anos, Ruan Kaique, que fez campanha nas redes sociais em busca de verba para a sua recuperação. Em fevereiro deste ano, Ruan Kaique, de 15 anos, rompeu o ligamento cruzado (veja matéria do Diário do Nordeste) do joelho esquerdo durante treino nas categorias de base do Ferroviário. O custo da cirurgia (R$ 5 mil), porém, era muito alto para o jovem, que mora com a avó. O Tubarão da Barra, nesta segunda-feira (12), publicou um comunicado informando que irá custear exames, cirurgia e pós-operatório de Ruan.

"O Ferroviário Atlético Clube comunica oficialmente que, ao tomar conhecimento, através da imprensa, da situação de Ruan Kaique, atleta da categoria sub-15 que está fazendo uma 'vaquinha' para uma cirurgia, imediatamente entrou em contato com ele e sua família, e tomou as devidas providências, custeando exames, cirurgia e pós-operatório, em parceria com seus patrocinadores. Em fevereiro deste ano, Kaique, que tem contrato não-profissional com o Ferroviário, sofreu contusão e, após ser atendido pelo departamento médico coral, optou em fazer o tratamento por conta própria, sem ter procurado o clube nesses últimos 6 meses. Diante deste novo cenário, o Ferroviário reforça o seu compromisso assistencial, desejando plena recuperação para o jovem atleta, e que, logo em breve, ele possa estar de volta ao convívio da equipe", disse o clube em nota.

Ruan leva uma vida simples e tem pouco contato com os pais, mas tem no sonho de virar jogador profissional de futebol um pilar para a família.

"Tenho 15 anos, moro com minha avó e nem todo dia temos algo para comer. Procuro sempre ajudar a todos sem querer algo em troca, não tenho muito apoio dos meus pais, não converso muito com eles, mas desejo o melhor em suas vidas. Como todo atleta de futebol, tenho meu sonho de me tornar um futebolista", falou o jovem.