Ferroviário só libera Edson Cariús para o Vasco com pagamento de R$ 2 milhões acima

Na tarde desta segunda-feira (1), surgiu a informação de um novo interesse por parte do Vasco da Gama pelo centroavante Edson Cariús, do Ferroviário. Cariús já marcou 19 gols em 23 partidas no ano de 2019 e como tem a função de definidor de jogadas, goza de um grande status, mesmo aos 30 anos. Assim sendo, pela segunda vez, entrou no radar do Vasco, sendo um dos nomes para centroavante do clube da Cruz de Malta.

A diretoria do Ferroviário disse não ter recebido nada de oficial. "Não recebemos nada até o momento. Inclusive, eu o presidente Nilton Filho e o executivo Jurandir Júnior, estávamos conversando sobre esse assunto, que soubemos pela imprensa, mas se o Vasco quiser é só depositar a multa rescisória que o jogador sai", disse o diretor de futebol do Ferrão, Francisco Neto.

A multa rescisória seria em torno de R$ 3 milhões, entretanto, o Ferrão aceitaria até por R$ 2 milhões para liberar o jogador.

"Quando houve o interesse do Ceará, o próprio Edson Cariús nos deu a palavra de que não sairia até completar a campanha do nosso clube na Série C. Acredito que o próprio jogador não tenha interesse em sair agora", completou Neto.

Já o presidente do clube, Nilton Filho, disse a uma emissora de rádio que não havia recebido nada de oficial de proposta para Edson Cariús. "O nosso pensamento no momento é a luta pelo acesso à Série B e nós temos a palavra empenhada pelo Cariús de que não sai agora", disse o presidente.

Líder do Grupo A da Série C, com 20 pontos ganhos, o Ferroviário volta a intervir na competição, dia 5 de julho, às 20 horas contra o Santa Cruz, no Estádio do Arruda, em Recife. Edson Cariús e o volante Jean Henrique não enfrentam o Santa Cruz, pois cumprirão suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.