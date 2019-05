Ferroviário embarca para jogo contra o ABC com dois desfalques

O Ferroviário enfrenta o ABC no domingo (2), às 16h, no estádio Frasqueirão, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A delegação coral embarcou nesta sexta-feira (31) para Natal com 19 atletas, mas o técnico Marcelo Vilar terá dois desfalques: o atacante Léo Jaime, com lesão no músculo adutor da coxa, e o volante Gleidson, que se recupera de um contusão no braço.

Na vice-liderança do grupo A no torneio nacional, com 10 pontos, o Tubarão da Barra venceu três jogos, empatou um e perdeu outro. O revés aconteceu na última rodada, quando foi superado pelo Sampaio Corrêa por 3 a 1, no Maranhão. Já a equipe potiguar é a 9ª na tabela, vice-lanterna, com quatro pontos.

A provável escalação do Ferrão para a partida é: Nícolas; Lucas Mendes, Afonso, Da Silva e Zeca; Mazinho, Leanderson, Janeudo; Edson Cariús e Jeferson Caxito. Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Nícolas e Remerson

Laterais: Lucas Mendes, Zeca e Michael

Zagueiros: Afonso, Da Silva, André Lima e Luis Fernando

Volantes: Mazinho, Leanderson, Jean Henrique e Jonathas

Meias: Valdeci, Juninho Arcanjo e Janeudo

Atacantes: Isaac Prado, Edson Cariús e Jeferson Caxito