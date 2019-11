Felipe Silva sente dores e é poupado do treino do Ceará; William Oliveira segue em tratamento

O meia do Ceará, Felipe Silva, sentiu dores no músculo adutor da coxa durante o Clássico-Rei, quando foi substituído por Leandro Carvalho aos 21 minutos da 2ª etapa. No treino desta terça-feira (12), o atleta foi poupado para se recuperar no centro médico do clube.

Além do camisa 10, o volante William Oliveira segue tratando de desconforto na posterior. O jogador foi desfalque no confronto contra o Fortaleza.

Os dois atletas tem ganhado mais chances com o técnico Adilson Batista no time titular, sendo destaques nos últimos jogos.