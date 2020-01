Felipe Alves comemora reencontro com a torcida do Fortaleza em 2020: "12º jogador"

Um dia antes do Fortaleza estrear no Campeonato Cearense 2020, Felipe Alves festejou o reencontro com a torcida tricolor que acontecerá na próxima terça-feira (28), contra o Caucaia, no estádio Presidente Vargas, às 21h, pela 1ª rodada da segunda fase do Estadual.

"O torcedor é o 12º jogador. Eu sempre falo que o torcedor aqui apoia de uma maneira diferente e eles comparecendo dá essa diferença", disse o arqueiro do Leão.

Apesar do Tricolor do Pici ter vencido a equipe reserva da Raposa Metropolitana em um jogo-treino com o placar de 7 a 0, o defensor do Fortaleza afirma que isso não garante uma nova vitória.

"Cada jogo é uma história. Teremos muitos jogos em competições diferentes, adversários diferentes. Independente de tudo isso, temos que nos superar a cada jogo", garantiu Felipe Alves.

Sem ter a Arena Castelão disponível devido às modificações no gramado, o Leão terá de fazer sua parte no estádio Presidente Vargas após um ano, nove meses e 27 dias da última vez em que atuou na praça esportiva localizada no bairro do Benfica. Com o gramado mais seco que o do Castelão, Felipe afirma que o time não mudará sua forma de jogar, mas que será que se adaptem ao gramado com extrema rapidez para sair vencedor do dueulo.

"Pegamos um gramado extremamente seco contra o Vitória e tivemos bastante dificuldades. É procurar fazer a leitura de jogo o mais rápido possível, se adaptar ao gramado e fazer a leitura do adversário, que é importante", disse. "Normalmente a postura do adversário acaba mudando por saberem que somos uma equipe que sai jogando, que mantém a posse de bola. Quanto mais rápido fizermos a leitura (do adversário), mais tempo teremos para usufruir e se dar bem dentro da partida".

Sem ainda saber se será ou não titular no duelo desta terça (28), o goleiro do Tricolor do Pici garante confiar nas decisões do técnico Rogério Ceni no revesamento de titularidade entre ele e Marcelo Boeck, assim como foi feito em 2019.

"O Rogério é inteligente. No ano passado ele revesou. Eu joguei o Campeonato Cearense e o Boeck a Copa do Nordeste. Esse ano comecei jogando a Copa do Nordeste. Dentro do trabalho e das opções que têm, ele (Ceni) vai saber reversar e descansar bem para que todos que joguem deem o seu melhor para o Fortaleza", finalizou.

