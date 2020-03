Fabinho exalta vitória sobre Atlético-CE, mas já pensa em duelo com Vitória: "Partida importante"

Vitorioso no duelo entre Ceará e Atlético-CE pelo Campeonato Cearense, neste domingo (8), Fabinho comemorou a conquista que deu o Vovô a liderança no Estadual, mas deixou claro que a equipe já tem que virar a página e pensar na partida diante do Vitória-BA, na quinta-feira (12), pela terceira fase da Copa do Brasil.

"Agora é colocar os pés no chão que a gente tem que virar a chave (da vitória sobre o Atlético-CE). Durante a semana a gente tem uma partida muito importante na Copa do Brasil. É descansar hoje, mas sabendo que essa semana é decisiva", disse o volante alvinegro.

Apesar do gol ter sido ainda no primeiro minuto da partida, o Vovô seguiu pressionando e, mesmo com muitos erros entre os setores do meio-campo e ataque, o time Alvinegro foi superior na partida e conseguiu fazer muitas jogadas de perigo podendo ter aumentado o placar em diversas oportunidades.

"Sabíamos da dificuldade e importância da partida. Conseguimos impor nosso ritmo de jogo, pecamos em alguns detalhes no contra-ataque porque a equipe deles é rapida na transição", argumentou Fabinho. "Mas o importante é que criamos muitas possibilidades de gol dentro da área do adversário".

Líder da segunda fase do Campeonato Cearense com 11 pontos, o Ceará se reapresenta na tarde desta segunda-feira (9), na sede do clube em Porangabuçu. Na quinta (12), Vovô recebe o Vitória-BA, na Arena Castelão, pela terceira etapa da Copa do Brasil. A partida está marcada para iniciar às 19h15.