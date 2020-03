Com gol de Rafael Sóbis no 1º minuto, Ceará vence Atlético-CE e se torna líder do Cearense

O Ceará é o líder da segunda fase do Campeonato Cearense! Em jogo válido pela 3ª rodada atrasada do Estadual, o Vovô venceu o Atlético-CE, no estádio Presidente Vargas, pelo placar de 1 a 0. Rafael Sóbis marcou o gol da vitória alvinegra no primeiro minuto da partida, chegou ao seu quarto tento com a camisa preta e branco e se isolou como artilheiro da equipe na temporada. Agora, com 11 pontos, o Alvinegro de Porangabuçu é o líder da disputa com 11 pontos.

História do duelo

O primeiro tempo no bairro do Benfica acabou com a vitória alvingra por 1 a 0. Com Rafael Sóbis novamente resolvendo, assim como aconteceu na goleada por 4 a 0 sobre o River-PI, pela Copa do Nordeste, o camisa 11 abriu o marcador com apenas um minuto de bola rolando.

Em seu campo defensivo, Samuel Xavier fez lançamento para Rafael Sóbis. O gaúcho ganhou de seus marcadores na velocidade, entrou na saída e de um toquinho na saída do goleiro Carlão para colocar o time de Porangabuçu na vantagem.

Atuando no contra-ataque, a Águia da Precabura teve de empatar com Bolota aos sete minutos. O camisa 10 tabelou com Clisman e finalizou de fora da área, mas Fernando Sobral fez grande defesa.

Buscando aumentar a vantagem no placar, o Vovô chegou perto de fazer o segundo com Vina próximo do fim do primeiro tempo. Aos 39, Ricardinho tocou para Fernando Sobral. O meia entrou na área e tocou de lado para Vina que, livre de marcação, bateu para fora.

Em homenagem ao Dia das Mulheres, havia dois mascotes do Vovô. Durante o interlavo, um dos mascotes retirou a cabeça e revelou ser mulher. Torcedora alvinegra, Iara Gomes foi aplaudida pelos presentes no estádio Presidente Vargas.

Retornando para a etapa final, o jogo foi reiniciado com os times mantendo a mesma postura. Dono da posse de bola, o Ceará trabalhou bastante em jogadas pelo meio, mas falhou na transição para o ataque e, principalmente, no momento da finalização.

Estreante da noite, a entrada de Alyson deu bastante movimentação e velocidade ao ataque. E foi dos pés do lateral-direito que a jogada do quase segundo gol iniciou. Em cruzamento aos 46, Bruno Everton fica com a posse, mas sai errado e Felipe Silva rouba a bola. O camisa 10 finalizou de fora, mas mandou para fora. Um minuto depois, um nova chance. Mateus Gonçalves cruzou da direita e Rafael Sóbis, debaixo da trave, cabeceou para fora.

Com a vitória alvinegra, o Ceará chegou aos 11 pontos e se torna líder do Campeonato Cearense. Já o Atlético, permanece em quinto com seis pontos.